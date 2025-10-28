На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка отдала аферистам украшения почти на 12 млн рублей

Во Владивостоке мошенники выманили у девушки украшения почти на 12 млн рублей
Shutterstock/Studio Peace

Во Владивостоке 23-летняя девушка поверила неизвестным и лишилась украшений на миллионы рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

С неизвестного номера пострадавшая получила сообщение, где говорилось о рассмотрении ее заявки на кредит. Там также был указан номер телефона, на который девушка позвонила, но дозвониться не смогла.

Позже аферисты вышли с ней на связь и, представившись сотрудниками Роскомнадзора, заявили, что она стала жертвой мошенников. Во время беседы выяснилось, что у пострадавшей нет денег, поэтому неизвестные потребовали украшения.

«Поверив злоумышленникам, девушка, вернувшись домой, собрала все драгоценности и отправила их злоумышленникам по почте», – сообщается в публикации.

В результате россиянка лишилась украшений на сумму около 12 миллионов рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее жительница Чебоксар поверила в перевод денег на Украину и лишилась 28,7 млн рублей.

