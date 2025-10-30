На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, какие дети наиболее подвержены игровой зависимости

Врач Соловьева: нетерпеливые дети наиболее подвержены игровой зависимости
Depositphotos

Игровой зависимости наиболее подвержены нетерпеливые дети, желающие всегда получать быстрый результат. Об этом в интервью «Москве 24» сообщила врач-психиатр Надежда Соловьева.

Чтобы вовремя пресечь развитие зависимости, по ее словам, необходимо изначально дозировать время, которое ребенок проводит за игровыми приставками и гаджетами. Если же дети капризничают без смартфона, родители должны проявить позицию взрослого.

Важным моментом является усвоение границ и понимание нормы. С подростком, который требует телефон после исчерпания лимита на игры, важно обсудить правила, если они устанавливаются впервые. Если же ограничения уже были оговорены, необходимо настоять на их соблюдении, отметила специалист.

Детям, у которых зависимость возникла в возрасте старше 10-12 лет, может потребоваться помощь психолога, добавила она.

Психолог Григорий Мисютин до этого говорил, что онлайн-игры заточены на то, чтобы оторвать пользователя от реальности и подарить ему мнимое чувство успешности. Разработчики выстраивают механизм так, чтобы человек получал быстрое поощрение и ощущал себя так, как будто это настоящие достижения. Все это в конечном итоге формирует игровую зависимость.

Ранее ученые назвали первые признаки игровой зависимости у детей.

