Названы первые признаки игровой зависимости у детей

Ученые из Университета Плимута и Университета Вулверхэмптона разработали первый инструмент для изучения того, почему дети и подростки покупают «лутбоксы» — игровые предметы с случайным содержимым. Работа опубликована в журнале BMC Digital Health.

По данным экспертов, до 89% детей и подростков во всем мире играют в видеоигры, а индустрия к 2026 году может вырасти до $321 млрд. Лутбоксы, которые приносят игровым компаниям миллиарды долларов, вызывают особые опасения, поскольку создают у детей опыт, похожий на азартные игры. NHS England уже высказывала тревогу по поводу их влияния, а в ряде стран действуют ограничения.

До сих пор мотивация покупки лутбоксов у взрослых изучена лучше, чем у детей. Новый опросник yRAFFLE (youth Reasons and Facilitators for Loot box Engagement) позволяет выявлять причины, по которым подростки тратят деньги на такие предметы, и помогает обнаружить потенциальные риски.

В нем приняли участие 506 подростков в возрасте 10–14 лет. Их попросили заполнить анкету о том, почему они покупают лутбоксы. Анализ показал, что главной причиной стала погоня за усилением впечатлений — желание повысить удовольствие и азарт. Также важную роль играли отвлечение и страх упустить выгоду (FOMO), причем они особенно сильно коррелировали с признаками проблемного гейминга.

Ученые подтвердили, что у подростков действуют те же семь основных мотиваций, что и у взрослых: повышение удовольствия, прогресс, социальное давление, отвлечение/компульсия, альтруизм, FOMO и возможность перепродажи.

По словам ведущего автора исследования, доктора Райана Статтона, инструмент позволяет впервые научно измерить факторы риска и лучше понять уязвимость детей к игровым зависимостям.

«Покупка лутбоксов не всегда вредна сама по себе, но yRAFFLE помогает выявлять те случаи, где риски действительно высоки», — добавил профессор Хелен Ллойд.

Ранее был найден способ предсказать психические расстройства детей.