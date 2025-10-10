На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснил механизм формирования игровой зависимости

Психолог Мисютин: игровая зависимость – результат мнимого чувства успешности
Freepik

Онлайн-игры заточены на то, чтобы оторвать пользователя от реальности и подарить ему мнимое чувство успешности. Разработчики выстраивают механизм так, чтобы человек получал быстрое поощрение и ощущал себя так, как будто это настоящие достижения. Все это в конечном итоге формирует игровую зависимость, рассказал 360.ru психолог Григорий Мисютин.

«Любое приложение или игра старается удержать пользователя дольше, это повышает привлекательность размещения рекламы либо развивает новую психологическую ловушку: мол, посмотри, ты можешь выглядеть так же, как другие», — отметил специалист.

При этом игроки получают дополнительные цифровые продукты – такие, как возможность выбора внешнего вида персонажа, однако за них, как правило, приходится доплачивать. Так появляется ложное чувство вложенных ресурсов, что повышает значимость игры. На этом фоне пользователи готовы даже брать деньги в долг ради вкладывания их в этот «проект», компенсируя таким образом психоэмоциональный дискомфорт. Главная причина такого поведения заключается в нереализованных амбициях и уязвленном эго, подчеркнул психолог.

Подобные уловки онлайн-игр действуют не на всех людей – здесь важен вопрос критического мышления и осознанности, считает Мисютин. Пользователи, которые не становятся зависимыми, как правило, понимают, что могут потратить какую-то сумму на игру, но если, например, платеж не пройдет, то это не станет для них катастрофой, так как важен сам процесс, а не достижение результата, заключил специалист.

Напомним, лудоманию называют болезнью современного общества и по праву считают одной из самых сложных и опасных зависимостей. Попав во власть азартных игр, человек часто теряет все: имущество, друзей и семью. Каковы причины игровой зависимости, по каким признакам распознать лудомана и как вылечить человека — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили применить опыт Китая для борьбы с игроманией молодежи.

