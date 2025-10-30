Новый тоннель появится у моста Александра Невского в Петербурге

В Петербурге построят тоннель у моста Александра Невского. Карточка, свидетельствующая о планах работ, размещена на сайте госзакупок.

Тоннель станет частью проекта по организации нового правобережного съезда с моста Александра Невского и реконструкции Малоохтинского проспекта.

Из данных с сайт госзакупок следует, что выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации по проекту должны быть завершены до 14 декабря 2026 года.

В октябре губернатор города Александр Беглов также сообщил, что Петербург начинает строительство нового участка метро к будущему терминалу высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

Проектирование и строительство магистрали запланированы на 2024–2028 годы, ввод в эксплуатацию — на 2028 год. В дальнейшем планируется строительство ВСМ из Москвы в Екатеринбург, Минск, Адлер и Рязань.

Ранее сообщалось, что на строительство новых станций метро в Петербурге потратят более 200 млрд рублей.