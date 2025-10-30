На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, как повысить продуктивность умственной работы

Психолог Горелова: во время умственной работы стоит отключать устройства связи
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Во время умственной работы люди часто отвлекаются на телефонные разговоры, общение с коллегами и мелкие задачи, что значительно снижает продуктивность и истощает умственные ресурсы. Об этом в интервью RuNews24.ru сообщила психолог Елена Горелова.

В среднем, по ее словам, люди отвлекаются каждые 11 минут, а возвращение к работе требует около 25 минут, из-за чего рабочий процесс становится разорванным.

«Каждый раз, когда мы отвлекаемся, мы теряем не только время, но и возможность глубоко осмыслить задачу, что может привести к ошибкам и снижению качества выполнения работы», — отметила Горелова.

Она посоветовала отключать все устройства связи и максимально блокировать внешние отвлекающие факторы в период сложного умственного труда. Такой подход позволяет сосредоточиться и использовать свой внутренний ресурс более эффективно.

Директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов до этого рассказал, как повысить продуктивность школьника.

По его словам, грамотно обустроенное рабочее место и хорошо подобранные аксессуары повышают эффективность занятий и помогают ребенку лучше концентрироваться на уроках.

Ранее удаленщикам объяснили, как правильно поддерживать физическую активность.

