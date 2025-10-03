Родителям рассказали, как повысить продуктивность школьника

Грамотно обустроенное рабочее место и хорошо подобранные аксессуары повышают эффективность занятий и помогают школьнику лучше концентрироваться на уроках. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

«Важно, чтобы рабочее место школьника было организовано так, чтобы все письменные принадлежности имели свое место. <...> Для решения этой задачи подойдут удобные органайзеры и пеналы. Яркие и красивые аксессуары, кроме того, что они практичны, еще создают творческий настрой и дарят необходимый заряд на учебные будни», — отметил эксперт.

Для того чтобы школьник успевал выполнять все уроки и рационально распределял свое время, важно развивать у него умение планировать. В этом помогут специальные планеры. Кроме того, необходимо правильно организовать освещение рабочего стола, для чего нужны качественные настольные лампы и светильники, добавил он.

Педиатр Евгений Тимаков до этого говорил, что от организации рабочего места школьника зависят его осанка, зрение и самочувствие в будущем.

По его словам, локти детей должны полностью помещаться на письменном столе, когда они делают уроки. Оптимальная ширина — от 90 до 150 см, глубина — не меньше 60 см. Монитор стоит разместить на расстоянии 50-80 см от глаз, книги на подставке — примерно в 30-40 см.

