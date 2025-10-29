На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Чебаркуле машина с женщиной подлетела в воздух и врезалась в здание

В Чебаркуле на видео попало, как женщина на авто влетела в здание во время погони
В городе Чебаркуле Челябинской области автомобиль врезался в здание в момент погони. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство Чрезвычайных новостей».

«По данным сотрудников ГАИ, 22-летняя девушка без прав отказалась остановиться и при повороте налево не справилась с управлением. В итоге машина выехала на тротуар и врезала в пешеходное ограждение и постройку», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белая легковая машина подлетает и врезается в здание. От удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. На записи также заметно, как после столкновения на место ДТП подъезжают инспекторы ДПС, которые устроили погоню.

По информации канала, в результате произошедшего водительница не пострадала, но автомобиль получил повреждения. Правоохранители составили в отношении нарушительницы три административных протокола. Теперь водительнице грозят штрафы, общая сумму которых – 35 тысяч рублей.

Ранее беременная сибирячка спровоцировала жесткую драку в троллейбусе.

