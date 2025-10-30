На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские туристы рассказали о последствиях урагана «Мелисса» на Кубе

SHOT: на Кубе ураган «Мелисса» повредил отель с российскими туристами
true
true
true
close
Роскосмос

Отель Brisas Guardalavaca Hotel на Кубе, где отдыхали российские туристы, был поврежден ураганом «Мелисса». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам отдыхающих, в результате непогоды фасады здания были повреждены, пальмы оказались вырваны с корнем, а на пляже и в бассейне невозможно было купаться из-за загрязнения воды.

28 октября ураган «Мелисса» ослабел до четвертой категории и стал смещаться от Ямайки в сторону Кубы. По данным метеорологов, скорость ветра в пределах вихря достигала 240 км/ч.

29 октября агентство Agence France-Presse сообщило, что «Мелисса» стал самым мощным ураганом среди всех произошедших за 90 лет. По уровню давления явление сравнялось с ураганом 1935 года, обрушившимся на Флориду в День труда, а по скорости ветра — с ураганом «Дориан», случившимся в 2019 году.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок урагана «Мелисса» над Ямайкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами