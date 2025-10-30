На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше обстреляли здание школы

RMF FM: в Польше обстреляли здание школы, никто не пострадал
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В Опольском воеводстве Польши обстреляли здание школы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Здание школы было обстреляно, предположительно, из пневматического оружия», — отметила радиостанция.

По информации RMF FM, в сторону школы произвели «не менее нескольких выстрелов», в результате которых повреждения получили несколько окон.

Данных о пострадавших не поступало.

Администрация школы призвала родителей «немедленно забрать своих детей домой».

RMF FM уточняет, что по месту своего проживания был задержан 38-летний мужчина.

«Вероятно, что его могут привлечь к ответственности за создание угрозы для других людей и уничтожение имущества. Кроме того, продолжается установление места, откуда именно выстрелы были произведены », — указывается в сообщении.

В сентябре в американском штате Колорадо после стрельбы в средней школе города Эвергрин трех человек госпитализировали в критическом состоянии.

Ранее в Петербурге охранник устроил стрельбу на территории школы.

