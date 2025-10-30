На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии освободили детей, удерживаемых в актерской студии

NDTV: в Индии полиция освободила 17 детей, удерживаемых в актерской студии
close
AP

Индийская полиция провела операцию по освобождению 17 несовершеннолетних, которых удерживал злоумышленник в заложниках в одной из актерских студий в Мумбаи. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на информацию, полученную от правоохранительных органов.

Инцидент произошел 30 октября, когда мужчина по имени Рохит Ария ворвался в студию в районе Поваи, где проходил кастинг для нового кинопроекта. Удерживая детей на протяжении трех часов, он угрожал поджогом и причинением вреда себе и заложникам, требуя выполнения неких условий. Он также записал видеообращение, в котором настаивал на общении «с определенными лицами».

Благодаря оперативной работе полиции все дети были успешно освобождены. По предварительным данным, злоумышленник страдает психическим расстройством.

Рохит Ария задержан, и в настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Накануне в Индии продавец чая получил срок за изнасилование несовершеннолетней.

Ранее на Украине мужчина с ножом взял в заложники детей, требуя отсрочку от мобилизации.

