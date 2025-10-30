На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Студенты петербургского колледжа массово отравились в столовой

Учащиеся массово отравились в столовой колледжа «Звездный» в Петербурге
true
true
true

Студенты колледжа «Звездный» в Петербурге массово отравились в столовой учебного заведения. Об этом сообщает 78.ru.

После посещения столовой студенты почувствовали недомогание, некоторые из них сейчас находятся в больнице, другие провели всю ночь с повышенной температурой.

Источник отмечает, что отравление выявили у семи студентов. Предварительно, у них диагностирована кишечная инфекция.

Учащиеся также направили жалобу главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Они сообщили ей, что подобные отравления происходят не в первый раз. Были случаи, когда в еде находили ногти или мертвых тараканов. Кроме того, по полу в столовой несколько раз бегали крысы.

Вскоре последовала реакция из местного СК. Сотрудники ведомства проведут доследственную проверку.

19 октября стало известно о том, что девять школьников обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции после обеда в кафе «Бела Дона» в Калининграде. После проведения проверки в заведении нашли кишечную палочку и стафилококк

Ранее жители екатеринбургского ЖК обвинили соседку в отравлении собак сосисками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами