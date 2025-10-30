Студенты петербургского колледжа массово отравились в столовой

Студенты колледжа «Звездный» в Петербурге массово отравились в столовой учебного заведения. Об этом сообщает 78.ru.

После посещения столовой студенты почувствовали недомогание, некоторые из них сейчас находятся в больнице, другие провели всю ночь с повышенной температурой.

Источник отмечает, что отравление выявили у семи студентов. Предварительно, у них диагностирована кишечная инфекция.

Учащиеся также направили жалобу главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Они сообщили ей, что подобные отравления происходят не в первый раз. Были случаи, когда в еде находили ногти или мертвых тараканов. Кроме того, по полу в столовой несколько раз бегали крысы.

Вскоре последовала реакция из местного СК. Сотрудники ведомства проведут доследственную проверку.

19 октября стало известно о том, что девять школьников обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции после обеда в кафе «Бела Дона» в Калининграде. После проведения проверки в заведении нашли кишечную палочку и стафилококк

