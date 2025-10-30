На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители екатеринбургского ЖК обвинили соседку в отравлении собак сосисками

Екатеринбуржцы заподозрили соседку в массовом отравлении собак
true
true
true

Женщину заподозрили в отравлении собак на территории жилого комплекса в Екатеринбурге. Об этом пишет Е1.

Недавно жители ЖК «Изумрудный бор» стали находить газонах сосиски с таблетками. Три собаки уже съели приманку и теперь находятся в тяжелом состоянии.

После этого жильцы изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели, как неизвестная трижды бросает что-то на газон. Ее опознали как владелицу одной из квартир, риелтора Наталью.

Однако сама женщина отвергла все обвинения. Она признала, что делала замечания хозяевам собак из-за их поведения и даже фотографировала нарушения для управляющей компании, но к отравлениям питомцев не причастна. По словам Натальи, соседи пытаются ее оболгать из-за обострения затяжного конфликта.

«Никакую отраву я не разбрасывала. На видео я один раз бросила кусочек булочки для птиц и все. Сейчас я в полиции и пишу заявление о клевете. На меня обрушилась необоснованная травля», — считает екатеринбурженка.

В УМВД по Екатеринбургу заявили, что по факту обращения владельца пострадавшей собаки начата проверка. Женщина с видео подала встречное заявление.

Ранее в Северной Осетии неизвестный выстрелил в глаз собаке в присутствии детей.

