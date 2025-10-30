На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали простые советы, как не подхватить ОРВИ осенью

Академик Онищенко: в сезон ОРВИ важно правильно питаться
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В сезон острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) важно ответственнее относиться к своему здоровью. В первую очередь, необходимо одеваться по погоде, чтобы не получить переохлаждения. Такой совет в беседе с aif.ru дал бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Также важно правильно питаться, потому что организму нужна энергия, белок, чтобы антитела вырабатывать. Необходимо принимать витамины, а также препараты для повышения иммунитета, если он ослаблен, касается это прежде всего пожилых людей», — сказал эксперт.

Кроме того, следует воздержаться от посещения массовых мероприятий, если в этом нет острой необходимости. Не стоит забывать и о вакцинации от гриппа, добавил он.

Как сообщила 28 октября пресс-служба Роспотребнадзора (РПН), эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в России остается стабильной, однако специалисты отмечают рост доли вирусов гриппа в циркулирующих возбудителях.

Согласно данным ведомства, с 40-й по 43-ю неделю наблюдения преобладают штаммы гриппа A(H3N2), известного как «гонконгский грипп». В рамках всероссийской кампании по вакцинации привито уже более 47,7 млн граждан, что составляет 32,3% населения страны.

Ранее в ряде регионов России зарегистрировали очаги птичьего гриппа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами