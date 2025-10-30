Россиянам дали простые советы, как не подхватить ОРВИ осенью

В сезон острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) важно ответственнее относиться к своему здоровью. В первую очередь, необходимо одеваться по погоде, чтобы не получить переохлаждения. Такой совет в беседе с aif.ru дал бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Также важно правильно питаться, потому что организму нужна энергия, белок, чтобы антитела вырабатывать. Необходимо принимать витамины, а также препараты для повышения иммунитета, если он ослаблен, касается это прежде всего пожилых людей», — сказал эксперт.

Кроме того, следует воздержаться от посещения массовых мероприятий, если в этом нет острой необходимости. Не стоит забывать и о вакцинации от гриппа, добавил он.

Как сообщила 28 октября пресс-служба Роспотребнадзора (РПН), эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в России остается стабильной, однако специалисты отмечают рост доли вирусов гриппа в циркулирующих возбудителях.

Согласно данным ведомства, с 40-й по 43-ю неделю наблюдения преобладают штаммы гриппа A(H3N2), известного как «гонконгский грипп». В рамках всероссийской кампании по вакцинации привито уже более 47,7 млн граждан, что составляет 32,3% населения страны.

Ранее в ряде регионов России зарегистрировали очаги птичьего гриппа.