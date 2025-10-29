На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне спасли придавившего себе хвост бобра

Семья из Татарстана спасла бобра, который придавил себе хвост стволом
В Татарстане неравнодушная семья спасла бобра, которому придавило стволом хвост. Подробности приводит издание «Татарстан 24».

Необычный случай произошел Кукморском районе республики, возле села Байлянгар. Хвост бобра был придавлен весом ствола, который он грыз.

Супруги Аглиуллины раскопали землю вокруг бобра, тем самым позволив ему выбраться из западни. Грызун отбежал, немного отдохнул, а затем уплыл в ближайший водоем.

Недавно охотовед Михаил Андронов и охотник Роман Шпигунов спасли двух бобров, оказавшихся в угрожающей их жизни ловушке в Калужской области. Животные были заблокированы в водоотводном коллекторе моста через реку Болву без возможности выбраться оттуда самостоятельно. Мужчины извлекли их оттуда и отпустили на свободу.

До этого в Дании на полуострове Ютландия из-за «трудолюбивого бобра» произошел сбой в движении поездов между городами Аулум и Струэ.

Ранее в Тюменской области охотник выстрелил в приятеля, перепутав его с бобром.

