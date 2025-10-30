Пенсионерам назвали необычный способ отодвинуть старение и предотвратить деменцию

Пенсионерам стоит посвятить полчаса в день на командные видеоигры – это позволит сохранить когнитивные способности и предотвратить деменцию. Исследования подтвердили, что такие игры значительно замедляют старение головного мозга, рассказала НСН кандидат педагогических наук, сертифицированный эксперт СПК ФКиС, замдиректора по научно-методическому сопровождению Центра цифровых видов спорта Сургутского района Елена Скаржинская.

Позитивное влияние видеоигр на мозг доказано достоверными исследованиями, но речь идет не о соревновательных играх, отметила эксперт. Эффект достигается за счет необходимости обдумывать каждый шаг, пояснила она.

«Человеку приходится принимать решения, за каждым из которых будут последствия, ему надо об этом думать. Старение головного мозга могут замедлить даже 30 минут игр в день, но эти вопросы сложные и не изучены до конца. Лучше всего выбирать командные игры, где есть результат», — рассказала специалист.

В таких играх важен процесс решения стратегических задач, выбора тактических ходов. Такие интеллектуальные нагрузки могут продлить возраст дожития, укрепить здоровье мозга, считает Скаржинская.

При этом она подчеркнула важность сбалансированного подхода к подобным занятиям – так, например, если человек проводит в офисе перед компьютером 8 часов, то после возвращения домой не стоит садиться за видеоигры и проводить так еще 10 часов. А вот если человек живет активно, занимается спортом, то ему полезно будет переключиться на другой вид деятельности и уделить внимание развивающим видеоиграм, заключила эксперт.

До этого ирландские ученые из Университета Лимерик изучили влияние динамичных видеоигр в жанре боевика, также известные как экшн-игры, на когнитивные способности человека. Они обнаружили, что любители экшн-игр обошли соперников в испытаниях на комплексное внимание и пространственную память, независимо от умственного утомления. Комплексное или сложное внимание — способность одновременно отслеживать и реагировать на несколько стимулов, которые могут быть разнородными по характеру и требовать разных действий. А пространственная память позволяет запоминать и воспроизводить местоположение и ориентацию объектов в пространстве.

Исследователи полагают, что динамичные видеоигры действительно способны тренировать сложные когнитивные навыки, однако людям нельзя забывать об усталости и не проводить перед экраном слишком много времени во избежание переутомления.

