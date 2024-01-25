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Ученые выяснили, какие продвинутые умственные навыки развивают видеоигры

BJP: быстрые видеоигры обостряют пространственную память и комплексное внимание

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Ирландские ученые из Университета Лимерик изучили, как динамичные видеоигры в жанре боевика, также известные как экшн-игры, могут улучшить когнитивные способности человека. Исследование опубликовано в научном журнале British Journal of Psychology (BJP).

В эксперименте участвовали 88 человек, половина из которых часто играет в виртуальные боевики, а вторая половина не увлекается играми. Добровольцы прошли три теста: на удержание внимания, на переключение между задачами и на пространственную рабочую память.

Ученые также проверили, как умственная усталость влияет на показатели, заставив одну группу выполнять сложные когнитивные задачи в течение 45 минут, а вторую — смотреть документальный фильм.

Специалисты обнаружили, что любители экшн-игр обошли соперников в испытаниях на комплексное внимание и пространственную память, независимо от умственного утомления. Комплексное или сложное внимание — способность одновременно отслеживать и реагировать на несколько стимулов, которые могут быть разнородными по характеру и требовать разных действий. А пространственная память позволяет запоминать и воспроизводить местоположение и ориентацию объектов в пространстве.

Однако геймеры показали аналогичные и даже худшие результаты по сравнению с другой группой в заданиях на удержание внимания, которое необходимо для длительной концентрации на одной задаче.

Исследователи полагают, что динамичные видеоигры действительно способны тренировать сложные когнитивные навыки, однако людям нельзя забывать об усталости и не проводить перед экраном слишком много времени во избежание переутомления.

Ранее ученые выяснили, как видеоигры помогают развивать мозг у детей.

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