Жителю Томска вынесли приговор за призывы вступать в запрещенную организацию

Суд приговорил томича к 14 годам колонии за поддержку запрещенной организации
Житель Томской области Михаил Айд приговорен к 14 годам лишения свободы за призывы вступать в «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)», признанный в РФ террористической организацией. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Следствие установило, что мужчина в переписках в мессенджерах и в соцсети X призывал к участию в деятельности террористической организации, публиковал ссылки на курсы обучения и указывал каналы связи для зачисления. Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд постановил, что первые два года Айд отбудет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, на год ему ограничили свободу, а на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете и информационно-телекоммуникационных сетях.

До этого жителя Владивостока признали виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговорили к 15 годам колонии. С 10 по 23 февраля 2024 года обвиняемый по заданию представителя украинской разведки собирал секретную информацию о дислокации, вооружении и оснащении воинской части Тихоокеанского флота.

Ранее администратора Telegram-канала осудили за передачу ВФУ данных из Мелитополя.

