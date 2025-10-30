Индекс вспышечной активности Солнца впервые с начала года упал до нуля

ИКИ РАН: индекс вспышечной активности упал до нуля впервые с начала года

Индекс вспышечной активности Солнца впервые с начала 2025 года упал до нуля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Впервые в этом году зарегистрировано нулевое значение индекса вспышечной активности. Это означает, что за двое суток (48 часов) на обращенной к Земле стороне Солнца не произошло ни одной вспышки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Солнце с начала года «продолжает подавать противоречивые сигналы о состоянии своей активности».

Накануне доктор физико-математических наук Сергей Богачев сообщил, что магнитная буря может обрушиться на Землю в течение суток. По его словам, в течение дня геомагнитные возмущения могут быть низкого уровня. Ученый объяснил, что это происходит из-за воздействия на Землю плазмы из корональной дыры на Солнце.

До этого в Институте прикладной геофизики сообщили, что на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего по мощности класса. Она имела показатель M1.0 и длилась около 18 минут.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.