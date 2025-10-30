На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поезда на Казанском направлении и до Крюково задержаны после остановки состава

МЖД: остановка поезда задержала движение на Казанском направлении и до Крюково
Shutterstock/Malbert

На Казанском направлении МЖД и МЦД-3 в сторону района Крюково задерживаются пригородные поезда после внезапной остановки по техническим причинам локомотива на участке Раменское – Быково. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«В настоящее время из-за незапланированной остановки по техническим причинам поезда № 7263 Ипподром – Крюково на участке Раменское – Быково в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления МЖД дальних маршрутов и МЦД-3 в сторону Крюково», — говорится в сообщении.

Как сообщили «Газете.Ru» очевидцы, задержка некоторых поездов составила около часа.

В пресс-службе МЖД уточнили, что на соседних путях поезда движутся без остановок на станциях Фабричная, Кратово, Есенинская и Ильинское. Компания принесла извинения перед пассажирами и обещала сократить время задержки поездов.

24 сентября пассажиров поезда «Петербург — Адлер» эвакуировали на станции Горячий Ключ. Полиция устроила проверку в вагонах. Как рассказали «Осторожно, новости» пассажиры поезда, их вывели на улицу после того как проводникам поступила некая информация.

Ранее в Литве задержали поезд в Калининград из-за возгорания вагонов с газом.

