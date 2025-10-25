Практически все случаи избиения насильно мобилизованных граждан Украины сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) остаются сокрытыми. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук, передает украинское агентство УНИАН.

«Есть просто избитые люди <...> [Про] 99% случаев вы никогда не узнаете», — сказал он.

По словам депутата, сотрудники военкоматов изымают мобильные телефоны у мобилизованных. Кроме того, внутр самого военкомата нет камер, а записи с боди-камер во время задержаний подтираются, подчеркнул Камельчук.

Политик отметил, что задержанных спустя некоторое время отправляют на обучение, не снимая побои.

21 октября тернопольский областной профсоюз участников боевых действий и военнослужащих призвал прекратить практику силовой мобилизации, при которой мужчин призывного возраста задерживают в общественных местах.

В профсоюзе подчеркнули, что осуждают «любые проявления насилия, унижение достоинства и незаконное лишение свободы граждан» со стороны уполномоченных лиц. Также в организации выразили обеспокоенность бездействием полиции, которая игнорирует такие случаи.

Ранее депутат Рады уличил Зеленского в преступлениях против украинцев.