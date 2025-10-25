На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде заявили, что военкоматы скрывают случаи избиения мобилизованных

Депутат Рады Камельчук: 99% случаев побоев в украинских военкоматах скрываются
true
true
true
close
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Практически все случаи избиения насильно мобилизованных граждан Украины сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) остаются сокрытыми. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук, передает украинское агентство УНИАН.

«Есть просто избитые люди <...> [Про] 99% случаев вы никогда не узнаете», — сказал он.

По словам депутата, сотрудники военкоматов изымают мобильные телефоны у мобилизованных. Кроме того, внутр самого военкомата нет камер, а записи с боди-камер во время задержаний подтираются, подчеркнул Камельчук.

Политик отметил, что задержанных спустя некоторое время отправляют на обучение, не снимая побои.

21 октября тернопольский областной профсоюз участников боевых действий и военнослужащих призвал прекратить практику силовой мобилизации, при которой мужчин призывного возраста задерживают в общественных местах.

В профсоюзе подчеркнули, что осуждают «любые проявления насилия, унижение достоинства и незаконное лишение свободы граждан» со стороны уполномоченных лиц. Также в организации выразили обеспокоенность бездействием полиции, которая игнорирует такие случаи.

Ранее депутат Рады уличил Зеленского в преступлениях против украинцев.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами