Ученые предупредили о сохранении рисков начала магнитных бурь на Земле

ИКИ РАН: риски начала магнитных бурь на Земле сохранятся еще сутки

Риски магнитных бурь на Земле будут сохраняться еще на протяжении суток. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — прогнозируется сохранение геомагнитных возмущений на срок около суток. Вспышечная активность — спокойная», — говорится в сообщении.

По данным ученых, вероятность магнитных бурь в настоящее время составляет 55%.

Накануне доктор физико-математических наук Сергей Богачев сообщил, что магнитная буря может обрушиться на Землю в течение суток. По его словам, в течение дня геомагнитные возмущения могут быть низкого уровня. Ученый объяснил, что это происходит из-за воздействия на Землю плазмы из корональной дыры на Солнце.

19 октября в Институте прикладной геофизики сообщили, что на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего по мощности класса. Она имела показатель M1.0 и длилась около 18 минут.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.