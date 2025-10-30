Россиянам рассказали, какие места в КНР стоит посетить зимой

Зимой в КНР температура воздуха варьируется от -30 до +8 °C в зависимости от региона. В Южном Китае значительно теплее, чем в северном, поэтому даже деревья там могут оставаться зелеными. Об этом в беседе с РИАМО рассказала эксперт сервиса Onlinetours Оксана Власенко.

К слову, как сообщала газета «Известия», россияне начали активно покупать туры на новогодние праздники. Самыми популярными направлениями стали Египет и Таиланд. Третье по востребованности направление — ОАЭ. В топ-5 также вошли Вьетнам и Китай. Интерес к последнему среди граждан РФ после введения безвиза заметно вырос: за последние месяцы количество бронирований увеличилось в полтора раза.

Власенко посоветовала зимой отправиться в Харбин на всемирно известный Фестиваль льда и снега, а также на горнолыжный курорт Ябули.

Для баланса между мягкой погодой и городской суетой стоит выбрать район Большого залива (Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг и другие города), где можно гулять по живописным паркам, пробовать кантонскую кухню и наслаждаться праздничными огнями, отметила Власенко.

Основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин до этого говорил, что отмена виз для граждан РФ не только удешевила стоимость туров, но и открыла новые возможности для самостоятельных путешественников.

Он также обратил внимание, что после отмены виз на российско-китайской границе возник небывалый ажиотаж. По его словам, недавно на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ был зафиксирован рекорд — свыше 4 тысяч пассажиров за сутки.

