На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие места в КНР стоит посетить зимой

Турэксперт Власенко: зимой туристам стоит посетить Фестиваль льда и снега в КНР
true
true
true
close
kitzcorner/Shutterstock/FOTODOM

Зимой в КНР температура воздуха варьируется от -30 до +8 °C в зависимости от региона. В Южном Китае значительно теплее, чем в северном, поэтому даже деревья там могут оставаться зелеными. Об этом в беседе с РИАМО рассказала эксперт сервиса Onlinetours Оксана Власенко.

К слову, как сообщала газета «Известия», россияне начали активно покупать туры на новогодние праздники. Самыми популярными направлениями стали Египет и Таиланд. Третье по востребованности направление — ОАЭ. В топ-5 также вошли Вьетнам и Китай. Интерес к последнему среди граждан РФ после введения безвиза заметно вырос: за последние месяцы количество бронирований увеличилось в полтора раза.

Власенко посоветовала зимой отправиться в Харбин на всемирно известный Фестиваль льда и снега, а также на горнолыжный курорт Ябули.

Для баланса между мягкой погодой и городской суетой стоит выбрать район Большого залива (Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг и другие города), где можно гулять по живописным паркам, пробовать кантонскую кухню и наслаждаться праздничными огнями, отметила Власенко.

Основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин до этого говорил, что отмена виз для граждан РФ не только удешевила стоимость туров, но и открыла новые возможности для самостоятельных путешественников.

Он также обратил внимание, что после отмены виз на российско-китайской границе возник небывалый ажиотаж. По его словам, недавно на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ был зафиксирован рекорд — свыше 4 тысяч пассажиров за сутки.

Ранее турэксперт объяснил, почему китайцы не начали массово ехать в Россию после отмены виз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами