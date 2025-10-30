Россияне поддержали запрет на платное обучение двоечников в вузах

Большинство россиян поддерживают инициативу Минобрнауки по ужесточению набора абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ на платное обучение в вузах. О том, что плохо учащихся выпускников школ не следует проталкивать в университеты, заявили 55% участников опроса kp.ru.

Поддержавшие инициативу россияне заявили, что дети с низкими баллами должны получать образование по силам и искать себе работу по уму, тогда как высшее образование должно быть доступно действительно одаренным выпускникам школ.

Но в то же время 43% респондентов отметили, что ограничения при поступлении на платные направления в вузах не нужны, так как есть вероятность, что в институте ребенок возьмется за ум, начнет учиться, а в будущем станет хорошим специалистом.

Еще 2% опрошенных выбрали вариант «другое». Так, некоторые респонденты отметили, что детей вообще не следует заставлять после школы продолжать учебу, подчеркнув, что в России необязательно иметь профильное образование, при этом есть потребность в работниках на низкоквалифицированных позициях.

Исследование подготовлено на основе опроса 5,6 тыс. подписчиков издания на сайте и в соцсетях.

Напомним, накануне Минобрнауки предложило запретить платный прием на направления, где в 2025/2026 учебном году средний балл ЕГЭ оказался ниже 50. Согласно проекту приказа, для таких направлений предельное число мест на платной основе должно приравниваться к нулю. Также предлагается устанавливать лимит платных мест на уровне среднего показателя за последние два учебных года. Методика предусматривает возможность увеличения квот на 15% при наличии аргументированных возражений со стороны вуза. Дополнительно допускается рост еще на 10%, если направление относится к профилю, по которому учится более половины студентов образовательной организации.

Ранее в Совфеде заявили, что вузам не нужны абитуриенты с 50 баллами ЕГЭ.