В России ужесточат правила платного набора в вузы

Минобрнауки предложило запретить прием в вузы на платные места при ЕГЭ ниже 50

Минобрнауки предложило запретить платный прием на направления, где в 2025/2026 учебном году средний балл ЕГЭ оказался ниже 50. Это следует из проекта документа, опубликованного на портале правовых актов.

Согласно проекту приказа, для таких направлений предельное число мест на платной основе должно приравниваться к нулю. Также предлагается устанавливать лимит платных мест на уровне среднего показателя за последние два учебных года.

Методика предусматривает возможность увеличения квот на 15% при наличии аргументированных возражений со стороны вуза. Дополнительно допускается рост еще на 10%, если направление относится к профилю, по которому учится более половины студентов образовательной организации.

Проект также вводит госрегулирование для 40 специальностей, включая юриспруденцию, архитектуру и нефтегазовую отрасль. До этого вузы самостоятельно определяли объем платного приема.

Ожидается, что до 5 ноября 2025 года министерство направит предложения по предельному числу платных мест, после чего у вузов будет пять дней для корректировок. До конца декабря 2025 года планируется утвердить окончательные квоты по направлениям и специальностям.

Ранее в России для школьников-гуманитариев захотели ввести обязательный ЕГЭ по истории.