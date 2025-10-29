В Совфеде заявили, что вузам не нужны абитуриенты с 50 баллами ЕГЭ

Предложение Минобрнауки запретить прием на контракт в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов следует рассматривать как попытку повысить минимальные стандарты качества высшего образования. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог. При этом он надеется, что ужесточение не затронет тех, кто «не смог раскрыть свой потенциал на экзаменах».

«Коммерческое обучение не должно становиться возможностью поступить без должных знаний и подготовки. Университет — это место, где формируются востребованные профессионалы, а если результат ЕГЭ ниже 50 баллов, значит, база у выпускника недостаточна для успешного освоения программы. Снижение требований в итоге подрывает престиж и доверие к российским вузам. Однако при установлении подобных ограничений важно не допускать социального перекоса. Важно, чтобы такая мера не стала барьером для талантливых ребят из регионов или тех, кто по объективным причинам не смог раскрыть свой потенциал на экзаменах. Для них стоит расширять подготовительные программы, давать возможность пересдать ЕГЭ или пройти дополнительное обучение. Здесь важно не оттолкнуть мотивированных абитуриентов, а выстроить справедливую систему, где качество сочетается с доступностью образования», — сказал сенатор.

До этого Минобрнауки выступило с предложением запретить прием на платные места в вузах в случае, если средний балл за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у выпускника ниже 50. Это следует из проекта методики распределения платных мест в вузах на 2026-2027 учебный год, на него обратил внимание «Коммерсантъ».

