На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили, что вузам не нужны абитуриенты с 50 баллами ЕГЭ

В Совфеде поддержали планы Минобрнауки ужесточить правила платного набора в вузы
true
true
true
close
Евгений Биятов/ РИА Новости

Предложение Минобрнауки запретить прием на контракт в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов следует рассматривать как попытку повысить минимальные стандарты качества высшего образования. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог. При этом он надеется, что ужесточение не затронет тех, кто «не смог раскрыть свой потенциал на экзаменах».

«Коммерческое обучение не должно становиться возможностью поступить без должных знаний и подготовки. Университет — это место, где формируются востребованные профессионалы, а если результат ЕГЭ ниже 50 баллов, значит, база у выпускника недостаточна для успешного освоения программы. Снижение требований в итоге подрывает престиж и доверие к российским вузам. Однако при установлении подобных ограничений важно не допускать социального перекоса. Важно, чтобы такая мера не стала барьером для талантливых ребят из регионов или тех, кто по объективным причинам не смог раскрыть свой потенциал на экзаменах. Для них стоит расширять подготовительные программы, давать возможность пересдать ЕГЭ или пройти дополнительное обучение. Здесь важно не оттолкнуть мотивированных абитуриентов, а выстроить справедливую систему, где качество сочетается с доступностью образования», — сказал сенатор.

До этого Минобрнауки выступило с предложением запретить прием на платные места в вузах в случае, если средний балл за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у выпускника ниже 50. Это следует из проекта методики распределения платных мест в вузах на 2026-2027 учебный год, на него обратил внимание «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что подававший в суд на Киркорова бизнесмен хочет отнять баню с рекой у Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами