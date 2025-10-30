Во Франции задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Третий подозреваемый был задержан в среду вечером в пригороде Парижа и в четверг, 30 октября, находится под стражей», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что полиция Франции задержала двух подозреваемых в ограблении Лувра. Первого обнаружили в аэропорту Руасси, откуда он собирался вылететь в Алжир 26 октября, а днем ранее был задержан еще один подозреваемый. Его поймали в пригороде Парижа — департаменте Сена-Сен-Дени. Всего по делу об ограблении разыскиваются четверо подозреваемых. Оставшиеся ценности музея срочно переместили в хранилище Банка Франции.

Лувр подвергся нападению грабителей утром 19 октября. Злоумышленники проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений.

Ранее Дуров заявил, что выкупил бы украденные из Лувра драгоценности.