Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА

Гусев: обломки БПЛА повредили спортзал школы и предприятие в Воронежской области
Shutterstock

Обломки сбитых украинских дронов повредили здание сельскохозяйственного предприятия и школьный спортзал в одном из муниципалитетов на юге Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, за ночь в небе над Воронежской областью перехватили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Их сбили в восьми районах и одном городском округе региона.

«В одном из муниципалитетов <...> повреждены остекление и кровля пяти частных домов, автомобиль, а также частично выбиты стекла в здании сельхозпредприятия и спортзале школы», — говорится в заявлении.

Гусев добавил, что на востоке региона после атаки БПЛА зафиксировали повреждение одного частного домовладения.

Предварительно, никто из людей не пострадал. В настоящее время специалисты продолжают оценивать причиненный Воронежской области ущерб, при этом угроза атаки дронов сохраняется.

29 октября в Ставропольском крае отразили атаку украинских беспилотников на промышленную зону в городе Буденновске. Как рассказал губернатор региона Владимир Владимиров, обошлось без пострадавших и разрушений. На места падения обломков БПЛА выезжали сотрудники оперативных служб.

Ранее в Белгородской области в результате атаки дронов пострадали два человека.

Атаки БПЛА на Россию
