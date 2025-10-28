На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двое жителей Белгородской области пострадали при атаке ВСУ

Гладков заявил о двух раненых при атаке БПЛА по машине и дому под Белгородом
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Два жителя Белгородской области получили ранения при атаке БПЛА на автомобильи жилой дом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшая при атаке на многоквартирный дом в селе Илек-Кошары в Ракитянском районе Белгородской области женщина была госпитализирована во вторую Белгородскую городскую больницу с баротравмой. Раненый при попадании дрона в машину в поселке Октябрьский в Белгородском районе мужчина получил минно-взрывную травму (контузию) и баротравму.

Также 28 октября украинский БПЛА повредил здание школы и торговый объект в Белгородской области. Люди не пострадали.

До этого 16-летняя девушка получила баротравму в Белгороде при атаке БПЛА ВСУ.

Также при детонации дроно были повреждены здание правительства Белгородской области, частное домовладение и два многоквартирных дома.

Ранее ВСУ атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища «Дартсами».

