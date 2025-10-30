На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист назвал особенности пенсий никогда не работавших россиян

Юрист Поздняков: пенсия по старости положена даже никогда не работавшим
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Даже если россиянин никогда не работал, он не останется без пенсии, заявил в комментарии RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Он объяснил, что гражданин РФ получает право на такую соцпенсию на пять лет позже (с 2028 года для женщин это 65 лет, а для мужчин — 70 лет), а ее размер ниже, чем у обычной страховой.

«С 1 апреля 2025 года базовый размер социальной пенсии по старости составляет 8824,08 рубля, но в итоге пенсионер получит больше — в размере установленного в конкретном регионе прожиточного минимума», — сказал глава департамента.

В сентябре россияне рассказали, что хотели бы выйти на пенсию до 65 лет. Согласно результатам опроса НПФ (негосударственный пенсионный фонд) Эволюция и проекта по финансовому просвещению «ГраФин», треть опрошенных (34%) планируют уйти на заслуженный отдых в период от 45 до 55 лет, 29% респондентов — в возрасте от 55 до 65 лет, а 13% респондентов и вовсе рассматривают для себя возможность перестать работать на пике карьеры.

Ранее Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами