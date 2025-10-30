Юрист назвал особенности пенсий никогда не работавших россиян

Даже если россиянин никогда не работал, он не останется без пенсии, заявил в комментарии RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Он объяснил, что гражданин РФ получает право на такую соцпенсию на пять лет позже (с 2028 года для женщин это 65 лет, а для мужчин — 70 лет), а ее размер ниже, чем у обычной страховой.

«С 1 апреля 2025 года базовый размер социальной пенсии по старости составляет 8824,08 рубля, но в итоге пенсионер получит больше — в размере установленного в конкретном регионе прожиточного минимума», — сказал глава департамента.

В сентябре россияне рассказали, что хотели бы выйти на пенсию до 65 лет. Согласно результатам опроса НПФ (негосударственный пенсионный фонд) Эволюция и проекта по финансовому просвещению «ГраФин», треть опрошенных (34%) планируют уйти на заслуженный отдых в период от 45 до 55 лет, 29% респондентов — в возрасте от 55 до 65 лет, а 13% респондентов и вовсе рассматривают для себя возможность перестать работать на пике карьеры.

