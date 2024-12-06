Москвичи попросили прокуратуру защитить их от «кошачьей квартиры»

На севере Москвы жильцы одного из домов в Красностуденческом проезде обратились в надзорные органы с жалобой на соседа, который содержит в квартире десятки котов. Заявители попросили защитить права квартиросъемщиков, а также животных, за которыми не осуществляется надлежащий уход. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ведомства.

«В ходе прокурорской проверки получены результаты анализа проб воздуха в межквартирном холле — превышение в 27,5 раз предельно допустимых концентраций аммиака», — говорится в сообщении пресс-службы.

По оценкам заявителей, в той квартире содержатся минимум 20 котов.

Прокурор Коптевской межрайонной прокуратуры направил в суд иск к нарушителям о запрете содержания домашних животных в квартире и приведения помещения в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Ранее москвичку принудили освободить квартиру от 19 котов, живших в антисанитарии.