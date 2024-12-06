Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичи попросили прокуратуру защитить их от «кошачьей квартиры»

В Москве у квартиры с кошками уровень аммиака в воздухе превышен в 27 раз

close
Прокуратура Москвы

На севере Москвы жильцы одного из домов в Красностуденческом проезде обратились в надзорные органы с жалобой на соседа, который содержит в квартире десятки котов. Заявители попросили защитить права квартиросъемщиков, а также животных, за которыми не осуществляется надлежащий уход. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ведомства.

«В ходе прокурорской проверки получены результаты анализа проб воздуха в межквартирном холле — превышение в 27,5 раз предельно допустимых концентраций аммиака», — говорится в сообщении пресс-службы.

По оценкам заявителей, в той квартире содержатся минимум 20 котов.

Прокурор Коптевской межрайонной прокуратуры направил в суд иск к нарушителям о запрете содержания домашних животных в квартире и приведения помещения в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Ранее москвичку принудили освободить квартиру от 19 котов, живших в антисанитарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами