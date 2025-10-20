Юрист рассказала, как бороться с захламившими лестничную площадку соседями

Соседи не имеют права размещать свои вещи на лестничной клетке, которая относится к общедомовому пространству, рассказала в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

«Ставить туда свои вещи — особенно захламлять территорию — нельзя, если, конечно, не получено согласие других собственников», — напомнила собеседница издания.

Георгиева уточнила, что под согласием подразумевается не молчание, а письменное разрешение от других собственников.

Если соседи захламляют пространство настолько, что другим проблематично подобраться к своим квартирам, то речь идет о нарушении пожарной безопасности, отметила юрист.

«Фотографируем, снимаем на видео ситуацию и обращаемся в управляющую компанию. Она должна составить акт, в частности, указать в нем, есть ли согласие соседей, и зафиксировать нарушение», — добавила Георгиева.

После этого, по словам эксперта, соседи могут обратиться в МЧС, суд, жилищную инспекцию — соседу за захламление пространства может грозить административный штраф.

