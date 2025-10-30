На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне

Подольская: в России 1 ноября будет сокращенным рабочим днем
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Рабочий день в субботу, 1 ноября, должен быть сокращенным на один час для работников на пятидневной рабочей неделе. Об этом РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

По ее словам, сокращенный день считается предпраздничным. Это связано с переносом выходного дня с субботы на понедельник, 3 ноября.

Подольская добавила, что россиян ждет сокращенная рабочая неделя из трех дней в начале месяца, которая начнется в среду, 5 ноября.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что всего в России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

15 октября общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов выступил с идеей пересмотреть количество праздничных дней и отпусков в России. По его словам, оплачиваемый отпуск необходимо сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники, за которые страна теряет «сотни миллиардов рублей в результате простоя производств», — до шести дней.

Ранее в Госдуме назвали «нежизнеспособной» идею увеличить отпуск до 35 дней.

