Москву всю ночь атаковали беспилотники. Над столичным регионом сбили 40 дронов

За ночь над Россией сбили 193 украинских беспилотника, 34 из них — над Москвой

Ночью 27 октября в Москве и Московской области сбили 40 украинских ударных БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Очевидцы сообщали о звуках взрывов в Раменском, Коломне, Бронницах, а также в Тульской и Калужской областях. Ограничения на полеты вводились в Домодедово и Жуковском. Всего за ночь РФ атаковали 193 беспилотника — в Брянской области дрон ударил по микроавтобусу, погиб водитель. Повреждены жилые дома в Калужской области и Курске.

Ночью и утром 27 октября в рамках массированного налета БПЛА на Россию из почти 200 беспилотников Москву и область атаковали не менее 40 украинских дронов.

Атака БПЛА на Москву началась около полуночи и продолжалась до раннего утра. Ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский. На запасные аэродромы были отправлены три самолета, направлявшиеся в Домодедово, и один рейс в Жуковский.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первом БПЛА, летевшем к столице, в 0:40 мск, и далее писал о сбитых беспилотниках почти каждые 15 минут.

Жители Воскресенска и Апрелевки сообщили, что слышали не менее 15 взрывов на фоне сообщений о работе системы ПВО, пишет «Осторожно, Москва».

К 2:41 мск звуки взрывов были слышны в Раменском, Бронницах, а также в Туле и Калужской области. По данным мониторинга, на этот момент были сбиты не менее 24 БПЛА, летевших на Москву.

В Раменском и Бронницах местные жители сообщили не менее чем о пяти взрывах на фоне работы ПВО.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Тульской области взрывы были зафиксированы около 2:00 мск, яркие вспышки наблюдались в Ленинском и Зареченском районах.

К 4:00 в мэрии сообщили, что с полуночи были перехвачены не менее 30 беспилотников, летевших на Москву, позднее были сняты временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский.

В Минобороны уточнили, что за ночь над Московской областью были сбиты 40 украинских БПЛА, из них 34 летели на Москву.

Атака на регионы

Всего за ночь над регионами РФ были уничтожены 193 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Кроме Московской области и Москвы, 47 беспилотников сбили над Брянской областью, 42 — над Калужской и 32 — над Тульской. Еще десять БПЛА были уничтожены над Курской областью, семь — над Орловской. По четыре беспилотника перехватили в Ростовской и Воронежской областях, по два — в Оренбургской и Тамбовской, и по одному — в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.

Курский губернатор Александр Хинштейн сообщил о пожаре в Рыльске после удара БПЛА.

«В результате удара произошло возгорание хозпостроек у дома, который находится вблизи подстанции», — говорится в заявлении.

На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. К текущему моменту огнеборцы ликвидировали пожар, пострадавших нет, подчеркнул глава области.

В Брянской области БПЛА атаковал движущейся микроавтобус с мирными жителями в Погарском районе: водитель погиб на месте, пять пассажиров получили ранения.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram заявил, что в регионе в ходе ночной атаки беспилотников ВСУ были повреждены пять зданий.

В Луганске повреждены три дома, а в Донецке после ударов БПЛА было зафиксировано возгорание многоквартирных жилых домов в Ленинском и Буденновском районах города.

РИА Новости сообщило, что в Ленинском районе Донецка после попадания беспилотника в жилой дом загорелись четыре квартиры, было повреждено газоснабжение многоэтажки.