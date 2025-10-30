Российский бездомный раздал друзьям сотни тысяч рублей

В Тюмени бездомный влез в частный дачный дом и нашел там сумку с 750 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Когда бездомного задержали полицейские, в сумке не хватало 230 тыс. рублей. В публикации отмечается, что большую часть денег мужчина отдал своим друзьям, другую — потратил в местных магазинах.

Против бездомного возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

До этого сообщалось, что бездомные купили выигрышный лотерейный билет с помощью украденной банковской карты жителя Тулузы. Он, надеясь вернуть свои украденные документы, предложил разделить выигрыш пополам.

Пострадавший заблокировал карту, когда отследил транзакцию из магазина. Там мужчине рассказали, что с помощью кредитки бездомные купили лотерейный билет. Тем временем полиция уведомила лотерею о ситуации, и билет заблокировали. Пострадавший выразил надежду, что бездомные обратятся к его адвокату, чтобы договориться о разделе выигрыша. Если они согласятся, каждый получит по €250 тыс., что поможет мужчине погасить ипотеку. Однако пока он не получил никаких новостей от мошенников.

Ранее бездомный притворился инвалидом и бесплатно лечился в клиниках по всей Германии.