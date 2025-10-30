На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский бездомный раздал друзьям сотни тысяч рублей

SHOT: тюменский бездомный раздал друзьям более 200 тысяч рублей
true
true
true
close
Shutterstock

В Тюмени бездомный влез в частный дачный дом и нашел там сумку с 750 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Когда бездомного задержали полицейские, в сумке не хватало 230 тыс. рублей. В публикации отмечается, что большую часть денег мужчина отдал своим друзьям, другую — потратил в местных магазинах.

Против бездомного возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

До этого сообщалось, что бездомные купили выигрышный лотерейный билет с помощью украденной банковской карты жителя Тулузы. Он, надеясь вернуть свои украденные документы, предложил разделить выигрыш пополам.

Пострадавший заблокировал карту, когда отследил транзакцию из магазина. Там мужчине рассказали, что с помощью кредитки бездомные купили лотерейный билет. Тем временем полиция уведомила лотерею о ситуации, и билет заблокировали. Пострадавший выразил надежду, что бездомные обратятся к его адвокату, чтобы договориться о разделе выигрыша. Если они согласятся, каждый получит по €250 тыс., что поможет мужчине погасить ипотеку. Однако пока он не получил никаких новостей от мошенников.

Ранее бездомный притворился инвалидом и бесплатно лечился в клиниках по всей Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами