Бездомный притворился инвалидом и бесплатно лечился в клиниках по всей Германии

В Германии профессиональный симулянт бесплатно питался, путешествовал по стране и лечился в 166 клиниках, пишет Bild.

Александр С. предстал перед судом по обвинению в мошенничестве после того, как несколько лет провел в немецких больницах. За это время на его лечение государство потратило более €320 тыс. Затраты оказались бесполезными, ведь 38-летний бездомный лишь притворялся инвалидом, жалуясь врачам на сильные желудочно-кишечные боли, депрессию, симптомы диабета или рассеянного склероза, для того, чтобы найти себе крышу над головой. Как только ему назначали обследования, он вновь покидал клинику.

В июле 2020 года Александра судили по этой же статье, к тому моменту он провел в больницах 13 месяцев и потратил из бюджета более €200 тыс. На суд он приехал в инвалидном кресле, но был разоблачен. Его приговорили к 2,5 года лишения свободы, однако, выйдя из тюрьмы, мужчина вернулся к проверенной схеме и с апреля по сентябрь 2024 года побывал еще в 60 больницах в Ганновере, Эмдене, Оснабрюке, Бонне, Дюссельдорфе, Саарбрюккене, Франкфурте, Штутгарте, Мюнхене, Дрездене, Лейпциге и других местах. Все его передвижения оплачивались государством.

В сентябре Александра арестовали в Гамбурге. Он признал себя виновным, но заявил, что симулировал болезни из-за психических проблем и действительно нуждался в лечении.

«Это было своего рода обсессивно-компульсивное расстройство, и я ничего не мог с этим поделать», — подчеркнул аферист.

Приговор по делу будет вынесен в конце этого месяца.

Ранее женщина несколько месяцев притворялась беременной, а потом украла из больницы младенца.