Во Франции бездомные украли банковскую карту и выиграли €500 тыс. в лотерею

Бездомные купили выигрышный лотерейный билет с помощью украденной банковской карты жителя Тулузы. Он, надеясь вернуть свои украденные документы, предложил разделить выигрыш пополам, сообщает Le Figaro.

Украденная карта жителя Тулузы позволила двум бездомным выиграть €500 тыс. на лотерейном билете. История началась 3 февраля, когда Жан-Давид Э. вернулся к своей машине в центре Тулузы и обнаружил, что его автомобиль вскрыли и украли документы и кредитная карта. Он сразу же заблокировал карту, но мошенники успели потратить €52,50. В ходе расследования выяснилось, что деньги были потрачены в ближайшем табачном магазине.

Когда Жан-Давид пришел в магазин, продавец рассказал ему, что два бездомных купили лотерейные билеты, и один из них оказался выигрышным на сумму €500 тыс. Однако бездомные, вероятно, опасаются ареста и не знают, как получить свой выигрыш. Жан-Давид предлагает бездомным разделить выигрыш.

Тем временем полиция уведомила лотерею о ситуации, и билет заблокировали. Жан-Давид надеется, что бездомные обратятся к его адвокату, чтобы договориться о разделе выигрыша. Если они согласятся, каждый получит по €250, что поможет Жан-Давиду погасить ипотеку. Однако пока он не получил никаких новостей от мошенников.

Ранее сообщалось, что в Техасе проверят киоск, где продали несколько выигрышных лотерейных билетов.