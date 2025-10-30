Обвиняемого в подрыве автомобиля офицера ВС РФ завербовали в видеоигре

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ТАСС: взорвавшего машину офицера ВС РФ завербовали в игре Mobile Legends
Евгений Биятов/РИА Новости

Обвиняемого в подрыве автомобиля с полковником в Москве Евгения Серебрякова завербовали через онлайн-игру Mobile Legends: Bang Bang (видеоигра, где две команды по пять человек сражаются, чтобы уничтожить базу противника), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Там отмечается, что организаторы преступной группы разыскивали людей, негативно относящихся к политике РФ и готовых за деньги совершить акты терроризма.

«В онлайн-игре Mobile Legends: Bang Bang организаторы преступной группы познакомились c Серебряковым и вовлекли для совершения террористических актов. В дальнейшем общение шло через приватный мессенджер WireMin», — говорится в документах.

24 июля 2024 года на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову.

По данным министерства внутренних дел РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. Серебряков успел уехать в Турцию. Там мужчина был задержан и экстрадирован в Россию, где его обвинили по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия.

Ранее Серебряков объяснил, почему пошел на преступление.

