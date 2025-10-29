На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полицейский, которого сбили у собора в Петербурге, может остаться инвалидом

78.ru: сбитый у Исаакиевского собора инспектор ДПС может остаться инвалидом
true
true
true

Инспектор ДПС, которого на днях сбила на машине каршеринга женщина в центре Санкт-Петербурга, рискует на всю жизнь остаться инвалидом. Об этом сообщает 78.ru.

По данным журналистов, врачи диагностировали у мужчины закрытый множественный перелом костей таза со смещением. Сейчас он проходит курс лечения.

«Через несколько недель врачи смогут дать более точный прогноз, однако, сейчас остается риск, что полицейский больше не сможет ходить», — пишет издание.

Инцидент с полицейским произошел 26 октября. Инспектор приехал оформлять ДТП и попросил водителя каршерингового автомобиля переставить машину. Женщина перепутала педали и резко наехала на мужчину, в результате чего его зажало между двух авто. Пострадавшего увезли в больницу. Водитель же на допросе заявила, что переволновалась.

До этого в Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Три пассажира вылетели из салона в момент аварии. Всего в результате произошедшего семь человек получили травмы.

Ранее в Екатеринбурге бетономешалка переехала человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами