Полицейский, которого сбили у собора в Петербурге, может остаться инвалидом

Инспектор ДПС, которого на днях сбила на машине каршеринга женщина в центре Санкт-Петербурга, рискует на всю жизнь остаться инвалидом. Об этом сообщает 78.ru.

По данным журналистов, врачи диагностировали у мужчины закрытый множественный перелом костей таза со смещением. Сейчас он проходит курс лечения.

«Через несколько недель врачи смогут дать более точный прогноз, однако, сейчас остается риск, что полицейский больше не сможет ходить», — пишет издание.

Инцидент с полицейским произошел 26 октября. Инспектор приехал оформлять ДТП и попросил водителя каршерингового автомобиля переставить машину. Женщина перепутала педали и резко наехала на мужчину, в результате чего его зажало между двух авто. Пострадавшего увезли в больницу. Водитель же на допросе заявила, что переволновалась.

