Украинские чиновники украли миллионы на компенсациях за разрушенное жилье

На Украине чиновники украли миллионы гривен на компенсациях за повреждение жилья
Gleb Garanich/Reuters

В Харьковской области Украины местные чиновники похитили миллионы гривен на компенсациях за разрушенное жилье. Подробности сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Неизвестные люди специально наносили повреждения домам, выдавая это за российские обстрелы, после чего получали денежную компенсацию в виде сертификата. Также деньги незаконно выплачивались за дома, разрушенные еще до начала СВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего следователи зарегистрировали более 200 подобных мошеннических эпизодов.

Также 29 октября сообщалось об аресте бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Бывшего руководителя украинского энергорегулятора обвиняют в присвоении крупных бюджетных средств посредством продвижения подконтрольных ему компаний на тендерах на реконструкцию стратегических энергетических объектов.

Ранее стало известно, что сотрудники Госспецсвязи Украины присвоили более $2 млн на закупках дронов.

