На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В московском зоопарке умер волк Тарзан

В московском зоопарке сообщили о смерти 13-летнего волка Тарзана
true
true
true
close
Московский зоопарк

В московском зоопарке умер серый волк по кличке Тарзан. Об этом сообщила гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Известно, что 13-летний волк долгое время страдал от онкологии. Ветеринары сделали все возможное для спасения волка, но их усилия не дали желаемого результата.

Тарзан родился весной 2012 года в филиале Московского зоопарка – в Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. После того, как его перевезли в город он был недоверчив.

«Сотрудникам потребовалось немало времени на адаптацию волка. Благодаря тренингам Тарзан привык переходить во внутреннее помещение, позволял себя осматривать», — рассказала Акулова.

В дикой природе волки живут 5-6 лет, а в неволе — 10-15 лет. Тарзан находился в почтенном для своего вида возрасте, однако посетителям зоопарка теперь будет явно его не хватать.

Эта осень ознаменовалась для зоопарка не только печальными, но и радостными событиями. Так, 1 сентября, там родился детеныш краснокнижной мартышки дианы.

Ранее московский зоопарк запустил онлайн-трансляции из «Японского дворика».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами