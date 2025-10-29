В московском зоопарке умер волк Тарзан

В московском зоопарке умер серый волк по кличке Тарзан. Об этом сообщила гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Известно, что 13-летний волк долгое время страдал от онкологии. Ветеринары сделали все возможное для спасения волка, но их усилия не дали желаемого результата.

Тарзан родился весной 2012 года в филиале Московского зоопарка – в Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. После того, как его перевезли в город он был недоверчив.

«Сотрудникам потребовалось немало времени на адаптацию волка. Благодаря тренингам Тарзан привык переходить во внутреннее помещение, позволял себя осматривать», — рассказала Акулова.

В дикой природе волки живут 5-6 лет, а в неволе — 10-15 лет. Тарзан находился в почтенном для своего вида возрасте, однако посетителям зоопарка теперь будет явно его не хватать.

Эта осень ознаменовалась для зоопарка не только печальными, но и радостными событиями. Так, 1 сентября, там родился детеныш краснокнижной мартышки дианы.

Ранее московский зоопарк запустил онлайн-трансляции из «Японского дворика».