У берегов США произошли два землетрясения

У побережья американского штата Орегон произошли два землетрясения. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По ее информации, первое землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в 13:42 по времени UTC (16:42 мск) приблизительно в 456 км от города Ньюпорт с населением около 10 тысяч человек. Его очаг находился на глубине 10 км. Второе землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 14:00 по времени UTC (17:00 мск) на той же глубине на расстоянии около 434 км от Ньюпорта.

Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

27 октября в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Позднее телеканал NTV сообщил, что после землетрясения в провинции Балыкесир на северо-западе республики произошло обрушение четырех зданий. Министр внутренних дел страны Али Ерликая рассказал, что разрушенными оказались три дома и одно строение. В последнем располагался магазин.

Жители нескольких районов во время землетрясения выбежали из своих домов и впоследствии боялись возвращаться в квартиры. Они решили на время остаться на улице на случай, если природный катаклизм повторится.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.