Опрос: половина россиян против обучения двоечников в вузах

Журналисты КП выяснили, что 55% россиян против обучения отстающих в вузах
Владимир Песня/РИА Новости

55% опрошенных россиян убеждены, что если ребенок плохо учится и демонстрирует на экзаменах неважные результаты, его не следует всеми силами проталкивать в вуз. Исследование провела редакция kp.ru. По мнению большинства, образование не должно быть общедоступным.

«Да, я считаю, ограничения нужны. Это поднимет престиж высшего образования, и дети будут прилежнее учиться, чтобы попасть в университет. А то сейчас думают, что можно лениться, а родители заплатят и все», — отметила одна из участниц опроса.

При этом 43% респондентов считают, что в ограничениях для поступления на платное отделение в вуз нет необходимости, поскольку обучение в университете может искренне заинтересовать ребенка, в следствие чего повысится и успеваемость.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

До этого Минобрнауки выступило с предложением запретить прием на платные места в вузах в случае, если средний балл за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у выпускника ниже 50. Это следует из проекта методики распределения платных мест на 2026-2027 учебный год, на который обратил внимание «Коммерсантъ».

Ранее в ЛДПР предложили дать студентам с детьми общежития и стипендии.

