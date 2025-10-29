На Украине задержали сотрудника ТЦК, помогавшего уклонистам

ГБР Украины задержало сотрудника ТЦК, бравшего с уклонистов по $3-4 тыс.

Государственное бюро Украины в своем Telegram-канале сообщило о задержании сотрудника закарпатского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), который помогал уклонистам от мобилизации за $3-4 тыс.

Мужчина был задержан при получении $10 тыс. от военнослужащих, желающих избежать мобилизации в ВСУ.

По данным украинских следователей, мужчина тайно выводил с территории центров территориального комплектования уклонистов. Кроме того, за $4-5 тыс. он помогал покинуть резервный батальон лицам, помещенным туда после самовольного оставления части.

Сотруднику военкомата грозит до восьми лет лишения свободы за «препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период».

До этого в Тернопольской области мужчины вытащили мобилизованного из машины ТЦК, после чего были задержаны. Им грозит от пяти и до восьми лет заключения.

Ранее на Украине мужчину мобилизовали вместе с его собакой.