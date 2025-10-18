На Украине двое мужчин спасли мобилизованного от сотрудников ТЦК

На Украине двое мужчин на иномарке подрезали машину с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и вытащили оттуда мобилизованного. Об этом сообщает пресс-служба военкомата Тернопольской области в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В Тернопольской области двое мужчин на «Мерседесе» подрезали машину ТЦК на дороге, создав аварийную ситуацию», — говорится в посте.

Отмечается, что сотрудник ТЦК в результате ДТП получил травму ноги. Подозреваемых задержали сотрудники полиции, уточняется в сообщении. Виновным, согласно уголовному кодексу Украины, грозит от пяти и до восьми лет заключения.

Накануне сообщалось, что в Одесской области водитель грузового автомобиля наехал на двух военнослужащих у передвижного блокпоста, никого из них спасти не удалось. Инцидент произошел на автодороге рядом с селом Сухой Лиман. Во время проверки водитель фуры находился в трезвом состоянии, в настоящий момент полиция рассматривает вопрос о его задержании.

Ранее на Украине один водитель маршрутки бросил гранату в другого.