На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский депутат назначил помощником свою мать

В Курганской области депутат Москвин назначил мать своим помощником
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Курганской областной думы Даниил Москвин назначил мать своим помощником. Об этом сообщает ТАСС.

В областной думе пояснили, что Москвин не нарушил требований положения регионального парламента о помощниках депутатов, приняв на работу собственную мать. Сам депутат отметил, что на протяжении многих лет консультировался с ней по правовым вопросам, и теперь это сотрудничество оформилось официально.

«Это полноценная и ответственная работа, требующая высокой квалификации и полного доверия. Наталья Москвина обладает всеми необходимыми для этого качествами», — сказал парламентарий.

Москвин уточнил, что в обязанности его помощницы будет входить организация приемов граждан и работа с избирателями, а также фиксация и регистрация устных и письменных обращений. Кроме того, она будет заниматься юридической экспертизой законодательных инициатив и подготовкой соответствующих заключений.

В конце сентября газета «Ведомости» писала, что мандат депутата Госдумы, первого замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Олега Нилова может получить председатель совета петербургского регионального отделения партии и племянница главы СРЗП Надежда Тихонова. Мандат Нилова освободился, так как его назначили аудитором Счетной палаты.

Ранее победивший на выборах боец СВО отдал мандат внуку экс-губернатора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами