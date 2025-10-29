Российский депутат назначил помощником свою мать

Депутат Курганской областной думы Даниил Москвин назначил мать своим помощником. Об этом сообщает ТАСС.

В областной думе пояснили, что Москвин не нарушил требований положения регионального парламента о помощниках депутатов, приняв на работу собственную мать. Сам депутат отметил, что на протяжении многих лет консультировался с ней по правовым вопросам, и теперь это сотрудничество оформилось официально.

«Это полноценная и ответственная работа, требующая высокой квалификации и полного доверия. Наталья Москвина обладает всеми необходимыми для этого качествами», — сказал парламентарий.

Москвин уточнил, что в обязанности его помощницы будет входить организация приемов граждан и работа с избирателями, а также фиксация и регистрация устных и письменных обращений. Кроме того, она будет заниматься юридической экспертизой законодательных инициатив и подготовкой соответствующих заключений.

В конце сентября газета «Ведомости» писала, что мандат депутата Госдумы, первого замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Олега Нилова может получить председатель совета петербургского регионального отделения партии и племянница главы СРЗП Надежда Тихонова. Мандат Нилова освободился, так как его назначили аудитором Счетной палаты.

Ранее победивший на выборах боец СВО отдал мандат внуку экс-губернатора.