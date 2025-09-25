Мандат депутата Нилова могут передать племяннице Сергея Миронова

Мандат депутата Госдумы, первого замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Олега Нилова может получить председатель совета петербургского регионального отделения партии и племянница главы СРЗП Надежда Тихонова. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник в партии.

Мандат Нилова освободился, так как его назначили аудитором Счетной палаты.

Замглавы фракции СРЗП Елена Драпеко в разговоре с изданием выразила надежду, что Тихонова станет новым депутатом Госдумы.

По словам секретаря президиума центрального совета партии по политическим вопросам Дмитрия Гусева, решение о передаче мандата будет принято в октябре после региональной недели депутатов Госдумы.

Тихонова шла третьей от СРЗП на выборах 2021 года вслед за Ниловым, отмечает газета.

До этого ветеран боевых действий Владимир Евсюков после победы на выборах в думу Воронежской области отдал мандат Владиславу Новомлинскому, внуку бывшего губернатора региона Ивана Шабанова.

