На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мандат депутата Нилова могут передать племяннице Сергея Миронова

Мандат Олега Нилова может перейти племяннице главы СРЗП Надежде Тихоновой
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Мандат депутата Госдумы, первого замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Олега Нилова может получить председатель совета петербургского регионального отделения партии и племянница главы СРЗП Надежда Тихонова. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник в партии.

Мандат Нилова освободился, так как его назначили аудитором Счетной палаты.

Замглавы фракции СРЗП Елена Драпеко в разговоре с изданием выразила надежду, что Тихонова станет новым депутатом Госдумы.

По словам секретаря президиума центрального совета партии по политическим вопросам Дмитрия Гусева, решение о передаче мандата будет принято в октябре после региональной недели депутатов Госдумы.

Тихонова шла третьей от СРЗП на выборах 2021 года вслед за Ниловым, отмечает газета.

До этого ветеран боевых действий Владимир Евсюков после победы на выборах в думу Воронежской области отдал мандат Владиславу Новомлинскому, внуку бывшего губернатора региона Ивана Шабанова.

Ранее Миронов предложил поднять налоги на сверхбогатых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами