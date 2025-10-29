В Белоруссии отменили ряд автобусных рейсов из-за закрытия границ Литвой

«Минсктранс» на месяц отменил автобусные рейсы в Вильнюс, Каунас и Ригу

Государственное предприятие «Минсктранс» отменит ряд рейсов по международным маршрутам из-за временного закрытия Литвой государственной границы с Белоруссией. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

С 30 октября по 30 ноября будут отменены рейсы Минск – Вильнюс (отправлением в 4:30 и 8:30) и Минск – Каунас (в 7:30 и 11:00).

Кроме того, в указанный период не будут выполняться рейсы Каунас – Минск (в 13:50 — до 1 декабря, а также в 16:00 и 17:30), Рига – Минск (в 22:00) и Вильнюс – Минск (в 14:00 и 23:30).

В компании сообщили, что пассажирам будет обеспечен возврат полной стоимости билетов за отмененные рейсы. В «Минсктрансе» принесли извинения за возможные неудобства и попросили пассажиров отнестись с пониманием к временным изменениям.

29 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о решении властей республики на месяц полностью закрыть автомобильную границу с Белоруссией.

24 октября Ругинене в социальных сетях заявила, что правительство страны приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Речь идет о пунктах «Шальчининкай» и «Мядининкай», они не работали до середины дня 25 октября. В Вильнюсе это решение связали с инцидентом с появившимися в воздушном пространстве республики метеозондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет с белорусской территории.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что внимательно следят за ситуацией на границе Литвы и Белоруссии.