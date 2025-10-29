На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Подмосковья назвал число жителей региона, ставших волонтерами

Воробьев: волонтерами Подмосковья стали более 60 тысяч человек
Telegram-канал Воробьёв LIVE

В настоящее время в Подмосковье насчитывается более 60 тысяч волонтеров. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в поздравительном слове по случаю Дня добровольца Московской области.

«В нашем регионе — большое и сильное сообщество волонтеров, более 60 тысяч человек, которые каждый день делают добро просто потому, что не могут иначе», — написал глава региона.

Он поблагодарил добровольцев за то, что они делают мир лучше, и отметил их работу во время пандемии COVID-19, а также поддержку фронта и российских солдат сейчас, в разгар СВО.

13 октября стало известно, что волонтеры Троицкого гуманитарного центра (ТГЦ) собрали и доставили в зону специальной военной операции более 220 тонн гуманитарной помощи. Грузы также направили в социальные и медицинские учреждения и жителям приграничных регионов России — Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

Ранее Медведев оценил работу волонтеров в Курской области.

