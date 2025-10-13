Волонтеры Троицка отправили на передовую более 220 тонн гуманитарной помощи

Волонтеры Троицкого гуманитарного центра (ТГЦ) собрали и доставили в зону специальной военной операции более 220 тонн гуманитарной помощи. Грузы также направляются в социальные и медицинские учреждения и жителям приграничных регионов России — Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей, сообщили на сайте mos.ru.

Отмечается, что с момента открытия ТГЦ в октябре 2022 года добровольцы на постоянной основе формируют и отправляют посылки с самым необходимым для бойцов — маскировочными сетями, окопными свечами, сухими душами и другими предметами, облегчающими службу. Гуманитарная поддержка поступает также в военные госпитали, детские дома и больницы Луганска и Донецка.

Сообщается, что в работе центра сегодня участвуют более 70 волонтеров, распределенных по профильным направлениям. В частности, команда «Мангора» изготавливает маскировочные сети, носилки, аптечки и подсумки. Объединение «Белошвейки» шьет постельное белье, противопролежневые подушки и санитарные комплекты для госпиталей.

Проект «Боевая кухня» готовят сухие супы, каши и сладкие перекусы, а команда «Точка добра» занимается приемом, сортировкой и учетом грузов. Участники «МастерZ» ремонтируют оборудование для раненых бойцов и детей с ограниченными возможностями.

Подчеркивается, что важную роль в обеспечении центра играют предприниматели Троицкого и Новомосковского округов. За три года они закупили и передали на фронт 15 квадрокоптеров, семь тепловизионных прицелов, более 30 приборов ночного видения и 20 дизельных тепловых пушек. Кроме того, бизнесмены поставили сотни генераторов, бензопилы, электроинструменты и свыше 80 тонн металлических изделий, а также материалы для изготовления маскировочных сетей.

Руководитель ТГЦ Алексей Титов отметил единство жителей округа в вопросе поддержки бойцов СВО. «То, что мы делаем, гораздо больше, чем просто передача вещей. Это подтверждение того, что мы вместе и заботимся о тех, кто сейчас защищает Родину. Мы искренне благодарны каждому, кто помогает нам в этом важном деле», — сказал он.

Присоединиться к работе центра может любой желающий. Прием гуманитарной помощи — продуктов, одежды, медикаментов, стройматериалов и средств гигиены – ведется в Троицке ежедневно с 18:00 до 20:00.